Alerte météo: des manifestations pluvieuses sur la quasi-totalité du pays

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce dans son bulletin des manifestations pluvieuses sur la quasi-totalité du pays à l’exception de la façade nord-ouest.



‘’(…) Pour la journée du jeudi, hormis la façade nord-ouest du pays, des manifestations pluvieuses intéresseront tout le territoire’’, indique-t-elle dans un bulletin météo pour les prochaines 72 heures.



‘’A la fin de l’échéance (vendredi), l'instabilité restera plus marquée sur le littoral sud’’, soulignent les prévisionnistes.



Pour les prochaines 24 heures, ils annoncent que les activités pluvio-orageuses seront circonscrites aux régions sud et est du pays.



Ailleurs, le ciel restera nuageux avec des risques de pluies faibles par endroits.



La chaleur persistera à l’intérieur du pays, notamment sur les zones nord-est avec des pics qui évolueront entre 37 et 39°C.



Les visibilités s’annoncent ‘’généralement bonnes’’, avec des vents globalement de secteur sud à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.