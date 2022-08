Alerte météo: des orages accompagnés de pluies attendus cet-après midi du vendredi

L'Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce ce vendredi des orages accompagnés de pluies sur bonne partie du pays. "Dès cet après-midi, des orages accompagnés de pluies seront notés sur une bonne partie du pays et plus tard dans la soirée, ils se généraliseront sur l’ensemble du territoire", a-t-elle indiqué dans son bulletin de prévision de ce jour.



La même source de souligner que cette situation "persistera au courant de la nuit allant à la matinée de demain samedi."



Par contre la chaleur sera "relativement sensible sur le pays particulièrement au Nord et à l’Est où les pics de journalières atteindront 35 à 38°C par endroits".