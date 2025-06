LFR 2025 : Pape Malick Ndour alerte sur le niveau d’endettement et critique la vision 2050 du pouvoir

Voici l'intégralité de sa publication.



1. En cinq ans, sous Macky Sall : 10.100 milliards de dette… pour des routes, des hôpitaux, des ponts, des universités, BRT, TER, Pôle urbain de Diamniadio ETC… En deux ans, sous Pastef: 10.200 milliards de dette … et toujours rien à signaler. Pas un grand projet, pas de relance, pas même une brochure explicative.



Un vrai tour de force : battre un record d’endettement sans rien livrer. À ce rythme-là, mieux vaut créer un MINISTÈRE DE LA DETTE.



2. Le budget de l’Assemblée nationale a augmenté de 2,3 milliards par rapport à la LFI soit une augmentation de plus de 4 milliards de francs CFA entre la précédente mandature et la nouvelle;



3. Le budget de la Primature a évolué de 6 milliards dans la LFR. Est-ce que ce sont les déplacements du Premier Ministre en jet privé qui justifient cette augmentation ?



On assiste à une panne du projet, le gouvernement n’en parle plus, la vison 2050 et l’agenda de transformation systémique tant vanté n’ont jamais su convaincre au delà des pages de ce document