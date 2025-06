L’Union européenne sanctionne l’influenceuse Nathalie Yamb pour ses positions prorusses

L’activiste et influenceuse helvético-camerounaise Nathalie Yamb a été sanctionnée par l’UE pour ses activités et ses prises de position prorusses, selon le Journal officiel de l’Union européenne (JO).



Ces sanctions prévoient une interdiction d’entrée et un gel de ses avoirs dans l’UE.



« Manipulation de l’information »



Nathalie Yamb « soutient des actions ou des politiques » du gouvernement russe « qui portent atteinte ou menacent la démocratie, l’Etat de droit, la stabilité ou la sécurité dans l’Union ou dans ses Etats membres en recourant à la manipulation de l’information », a précisé l’UE dans le JO pour justifier sa décision.



Depuis le sommet Russie-Afrique de Sotchi auquel elle a participé en 2019, elle « soutient ouvertement la Russie, adoptant le langage de Moscou et ciblant la France et l’Occident en particulier, en vue de les évincer du continent africain », explique encore l’UE.