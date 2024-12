Alerte météo : la fraîcheur accompagnée de pluies faibles va persister jusqu’à jeudi

La fraicheur et les pluies faibles qui se manifestent sur toute l’étendue du territoire national depuis le début de la semaine (lundi) vont persister jusqu’à jeudi, a fait savoir l’ingénieur prévisionniste à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Cheikh Ahmed Tidiane Camara, via une vidéo publiée dans la page Anacim.



"Nous avons enregistré sur une bonne partie du pays des températures qui n’ont pas dépassé la barre des trente degré Celcius. Et quelques gouttes de pluie ont été enregistrées dans des localités du sud-est du pays, notamment à Kédougou où il a plu dans l’après-midi de lundi jusque tard dans la soirée, a-t-il déclaré.



Selon M. Camara, ces deux phénomènes : la fine pluie et la fraîcheur constatées sur toute l’étendue du pays sont liés à "une masse d’air froid qui nous provient des latitudes nord".



"Cet air froid étant en contraste avec l’air chaud qu’on connaît au niveau des latitudes équatoriales est à l’origine de cette formation de nuages qui se développent au niveau de la zone de séparation qui se trouve actuellement à hauteur du Sénégal", a-t-il souligné.



La vague fraîcheur accompagné de pluies "va persister sur l’ensemble du pays avec des températures qui vont progressivement baisser dans les régions centre et du nord du pays où on peut enregistrer des pluies", a renseigné M. Camara.



Ainsi, Cheikh Ahmed Tidiane Camara invite les populations à prendre les dispositions nécessaires par rapport à ces deux phénomènes (fraîcheur et pluie), qui peuvent provoquer des désagréments sanitaires chez les personnes vulnérables.