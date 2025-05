"Les prix des carburants au Sénégal sont les plus chers en Afrique", alerte Madiambal Diagne

Le rapport du mois d'avril 2025, rendu public hier mardi par le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a fait état des avancées significatives dans le secteur énergétique sénégalais depuis l'exportation record de pétrole brut jusqu'à l'historique première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL). Malgré ce nouveau cap, "les prix des carburants au Sénégal sont plus cher en Afrique". C'est du moins le constant fait par le journaliste Madiambal Diagne.



Dans un post sur X (ancienne Twitter), M. Diagne sonne l'alerte : "Les prix des carburants au Sénégal sont les plus chers en Afrique et peut-être même au monde. Les prix à la pompe baissent grâce aux cours mondiaux en chute (=60 $ le baril). Incompréhensible non ? Surtout que le Sénégal se vante d'être désormais un gros producteur de pétrole !"