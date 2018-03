"Alerte rouge" destinée aux pontes de l'Apr : Yakham Mbaye reconnaît avoir plagié le texte de Souleymane Ly

Le Directeur général du SSPP Le Soleil est un sacré numéro. Après avoir publié un texte sur son compte Facebook dimanche 04 mars 2018, largement repris par les médias en ligne, où il prévenait les responsables du parti au pouvoir du danger réel qui planait sur la réélection de Macky Sall, Yakham Mbaye a tout simplement reconnu dans un commentaire, sur la page Facebook de "Je Vote Macky", avoir repris le texte du chargé de communication de la Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, Souleymane Ly.

Et c'est après avoir été démasqué par un certain Sémou Ndao, qui s'est offusqué dans les commentaires que l'ancien Secrétaire à la Communication du Palais n'ait pas cité le véritable auteur







C'est là que monsieur Yakham Mbaye s'est fendu d'un autre commentaire pour préciser au sieur Ndao, qu'il avait simultanément précisé sur le compte Facebook de "je Vote Macky" que les propos n'étaient pas de lui... non sans utiliser des termes pas catholiques pour recadrer son interlocuteur :







Comme si cela ne le suffisait pas, il fait une capture d'écran pour démontrer la véracité de ses dires : "Je me dois d'être honnête. Ce texte n'est pas le fruit de mon imagination", peut-on voir sur la capture, en réponse au compte "Je Vote Macky"