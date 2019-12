Algérie: Abdelmadjid Tebboune dit vouloir tendre la main aux manifestants

Le président fraîchement élu a fait des promesses de changement lors de sa conférence de presse. Abdelmadjid Tebboune a cherché à rassurer. Dans un premier temps, en affirmant qu'il n’était pas la continuité du système.



Prêt à discuter avec le Hirak



Le président algérien a annoncé des changements institutionnels comme la nouvelle Constitution et une nouvelle loi électorale. Il a montré qu’il était à l’écoute des aspirations sociétales qui traversent le mouvement de protestation. Et a promis aux jeunes de travailler pour leur intégration politique et économique.



Il a aussi répété qu’il tendait la main aux protestataires et qu’il était prêt à discuter directement avec des membres du Hirak. Dans la forme également, il a tenté de donner une nouvelle image. La conférence de presse était retransmise en direct par les médias. Elle se tenait en partie en dialecte algérien, et non pas en français ou en arabe classique, et surtout, les journalistes ont pu y poser leurs questions.



Mais le nouveau président n’a pas eu de propositions précises à faire à ceux qui soulignent l’important taux d’abstention.« Un pourcentage ne fait pas la légitimité », a-t-il rétorqué.



La nouvelle Constitution soumise à un référendum



Abdelmadjid Tebboune s'est également engagé à lutter contre la corruption. Il s'est aussi engagé à « amender la Constitution qui sera soumise à un référendum populaire ».



« L'un de mes premiers engagements avec le Hirak, avec les Algériens et les Algériennes, est d'aller rapidement, durant les premiers mois de ma présidence vers le changement de la Constitution », a affirmé le nouveau président.



«Ce changement représentera la nouvelle République algérienne. Je voudrais un changement profond à travers une nouvelle Constitution conçue avec tous ceux qui sont concernés. J'appellerai, nos universités, nos professeurs de droit constitutionnel, les intellectuels et tous ceux qui le veulent à participer à l'enrichissement de notre nouvelle Constitution. La première version sera mise en discussion, à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur auprès des communautés algériennes. La Constitution sera ensuite soumise à un référendum populaire. Quand le peuple l'acceptera, nous entrerons réellement dans la nouvelle République ».



Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune veut changer la Constitution