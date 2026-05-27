Mondial 2026 : sans contrat, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw menace de boycotter le vol pour les États-Unis

C’est un coup de tonnerre auquel personne ne s’attendait à la veille de la Coupe du monde de football 2026. À quelques heures du décollage de l'équipe nationale du Sénégal pour sa tournée de préparation aux États-Unis, un séisme secoue la tanière. Selon des informations exclusives du journaliste Abdou Khadir, le sélectionneur national Pape Thiaw refuse d'embarquer tant que son contrat avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) n'est pas officiellement signé.



Toujours selon notre confrère, depuis l’expiration officielle de son précédent bail en février 2026, Pape Thiaw aurait travaillé sans aucune base légale. Pire encore: le technicien sénégalais n’aurait pas perçu le moindre centime de salaire durant toute cette période. Malgré cette situation contractuelle inédite à ce niveau de responsabilité, le sélectionneur a fait preuve d'un patriotisme et d'un professionnalisme exemplaires, allant jusqu'au bout de sa mission technique en endossant la responsabilité de confectionner et de valider la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour le mondial.



Pour rappel, afin de préparer au mieux la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Sénégal dispute deux rencontres amicales de premier plan aux États-Unis, d'abord face aux Americains le 31 mai 2026 à Charlotte, puis contre l'Arabie Saoudite le 9 juin 2026 à San Antonio.



Suite à cela, les Lions de la Teranga entament la phase de poules dans le Groupe I, qui se déroule du 16 au 26 juin 2026. Le calendrier de leurs matchs de poule débute par un choc face à la France le mardi 16 juin 2026 au MetLife Stadium de New York/New Jersey, suivi d'une confrontation face à la Norvège le lundi 22 juin 2026 dans la même enceinte, avant de conclure cette phase contre l'Irak le vendredi 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto.