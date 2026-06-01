Algérie: les autorités interdisent l'accès aux forêts pour éviter les incendies cet été

Pour faire face au risque d'incendies dévastateurs qui sévissent en Algérie pendant l'été, les autorités ont instauré par décret une interdiction totale de présence humaine dans les forêts jusqu'à la fin du mois d'octobre. En cas de non-respect de la réglementation désormais en vigueur, les sanctions pourraient être lourdes. Avec cette mesure, l'Algérie souhaite réduire au maximum les risques de départs de feu.

RFI

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