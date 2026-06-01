Ebola en Ituri: comment soigner dans une province de RDC en proie aux défis sécuritaires?

De Bunia à Mongbwalu, l’axe routier fait 80 kilomètres. La route passe par Iga-Barrière, Nizi, Bambu et Kilo. Ces dernières semaines, cet axe est décrit comme relativement calme, mais la situation peut basculer vite, comme le redoutent des humanitaires. En novembre 2025, les FARDC y ont saisi plus d’une centaine de fusils et quatre mitrailleuses dans des caches attribuées à la milice CRP. Des barrages illégaux y ont été signalés.



Le deuxième point d'intérêt sur cette zone est la présence de groupes armés. Dans le territoire de Djugu, où se trouve Mongbwalu, la Codeco opère. En mars 2026, ses attaques ont tué plus de 25 personnes en une seule journée dans ce territoire. Plus à l’est, dans les territoires d’Irumu et de Mambasa, ce sont les ADF, affiliées à l’État islamique. C’est pour cela que l’Ituri est placé sous état de siège depuis 2021.



Manipulations

Enfin, une violence nouvelle a fait son apparition, directement liée à l’épidémie. Entre le 21 et le 25 mai, les structures de traitement Ebola ont été prises pour cibles à plusieurs reprises. À Rwampara d’abord, où des proches d’un malade décédé ont incendié les tentes du centre de traitement, puis à Mongbwalu, où une tente de Médecins sans frontières (MSF) a brûlé le 22 mai, suivie d’autres attaques les jours suivants.



Depuis, la police et l’armée ont été déployées pour sécuriser ces structures. Le Cluster Protection des Nations Unies attribue ces incidents aux groupes manipulés.