Aliou Sow invite les institutions de la République à acheter les produits des MSAD

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow a pris part a la séance de présentation du nouveau manuel de procédure des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD), durant le week-end. Un établissement public créé en 1966 par le président Léopold Sédar Senghor.



Il a profité de l’occasion pour inviter ses collègues du gouvernement, les mécènes et les institutions de la République à acquérir davantage de produits auprès des MSAD, afin de soutenir ce « haut-lieu d’expression du génie des Sénégalais », rapporte l'Aps.



« J’invite les collègues ministres, les institutions de la République, et surtout les mécènes culturels à venir se rapprocher davantage des MSAD », a dit Aliou Sow. Le ministre a loué la « dynamique d’industrie créative » enclenchée depuis les années 60, aux MSAD, dont les articles sont « contemplés et achetés partout dans le monde ». Une raison selon lui, qui a convaincu l’Etat du Sénégal d’en faire « l’espace de choix de ses plus précieux cadeaux d’Etat », lance -t-il.



Aliou Sow s’est dit “fasciné » par les produits de cette structure, dont le cœur de métier est la production de tapisseries inspirées d’œuvres d’artistes peintres sénégalais exposés dans de prestigieuses institutions à travers le monde, y compris au siège des Nations unies.



Après la phase de diversification de ses produits, avec l’intégration de la sérigraphie, de l’impression numérique, de la céramique et du batik, les Manufactures ont engagé un chantier de réhabilitation de l’espace “Sunu Maakaan », un lieu de rencontre mythique de la ville de Thiès qui, couplé à des bâtiments issus des chantiers de Thiès, sera »un des premiers hôtels culturels du pays et de la sous-région ».



Il a suggéré au top mangement des MSAD d’organiser régulièrement des journées portes ouvertes ou des journées achats- découverte, dans cette perspective de promotion de l’établissement.