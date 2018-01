Alioune Sarr au secours des entreprises sénégalaises spécialisées dans les pâtes alimentaires

Selon le ministre du Commerce « une entreprise ouverte par un Sénégalais et qui emploie des milliers de personnes doit être accompagnée même si nous sommes dans un pays de droit.

Avant d’ajouter que des mesures idoines doivent entre prise en faveur des entreprises concernées.



Alioune Sarr a également souligné que «ces acteurs doivent être accompagnés. Je vais réunir les responsables producteurs de pâtes, pour voir ensemble les mesures à prendre. Sur cinq usines, trois ont fermé. Le Sénégal est un pays qui respecte la loi, mais nous devons accompagner nos producteurs ».



Tout en manifestant sa volonté d’accompagner les entrepreneurs sénégalais, le ministre du Commerce, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, avance que ces Sénégalais doivent être accompagnés parce qu’ils acceptent d’investir des milliards chez eux et emploient des milliers de compatriote.