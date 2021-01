Invité sur le plateau de l’émission Objection, le patron d’Africa Jom Center s’est exprimé sur la probable candidature de Macky Sall en 2024.



Selon Alioune Tine, « le troisième mandat n'existe pas dans la constitution car nous manipulons le droit, les institutions en empoisonnant nos démocraties et nos institutions »



Il invite le président à respecter les convictions pour lesquelles il s’est battu contre le président Wade en partant une fois son deuxième mandat terminé montrant ainsi le bon exemple. « En effet la mauvaise foi, l'instrumentalisation du droit des institution, ont pour conséquences: les conflits, des morts d'hommes, la mort des libertés collectives et individuelles. Des mauvaises habitudes a délaissés », a mis en garde le droit de l’hommiste.



Alioune Tine a également déploré la fragilité des institutions. « Les organes de régulations ne jouent plus leurs rôles. Ils permettent d'avoir des autorités impartiales, non partisanes, des institutions indépendantes, impartiales, qui quand elles disent qu'untel a gagné les élections les gens puisent les croire de bonne foi », indique-t-il.