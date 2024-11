Alioune Tine aux candidats : "Entre acteurs politiques, les adversaires ne sont pas des ennemis à abattre"

Ce vendredi 8 novembre 2024, au siège du Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le centre Afrikajom dirigé par Alioune Tine a organisé une table ronde. L’objectif : plaider pour des élections législatives apaisées, transparentes et inclusives au Sénégal. Cet événement a réuni des universitaires, des membres de la société civile, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales, dans une démarche de sensibilisation et de réflexion commune.



Dans son discours, Alioune Tine a souligné le prestige de la démocratie sénégalaise. "La démocratie sénégalaise fascine, alors nous avons le devoir de la protéger", a-t-il affirmé. Il a rappelé les transitions fluides vécues par le Sénégal, d’abord en 2000, puis en 2012 entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Pour Tine, cette tradition démocratique doit se perpétuer en 2024, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de dirigeants.



Selon lui, "cette transition intervient à un moment où les démocraties du monde entier sont en révision, même aux États-Unis qui cherchent aujourd'hui à se réconcilier".



Cette réflexion a également abordé la nécessité de voir les divergences politiques non comme des raisons de conflit, mais comme une richesse. Tine a rappelé les propos du président sénégalais : " Entre acteurs politiques, les adversaires ne sont pas des ennemis à abattre, ni à détruire politiquement ou moralement. Aucun Sénégalais ne doit porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de son compatriote."



La protection de la démocratie passe ainsi par une tolérance mutuelle entre adversaires politiques. "Il est impératif que les élections rassemblent, sans violence ni discours de haine", a ajouté Tine.



Dans cet esprit, la table ronde visait à évaluer le rôle que la société civile peut jouer dans le processus électoral. Les échanges ont permis de dresser un ensemble de bonnes pratiques pour garantir la participation citoyenne et renforcer la transparence des élections législatives anticipées.