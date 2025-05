Série Baabel : Nefertiti Sow suspend sa participation pour raisons de santé

La société de production SIMBA, en partenariat avec Marodi.tv, a annoncé ce vendredi la suspension de la participation de l’actrice Nefertiti Sow à la deuxième saison de la série Baabel. L’interprète du personnage de Fa Bintou se retire temporairement pour des raisons de santé.



« Il a été convenu, d’un commun accord avec Nefertiti Sow, interprète du rôle de Fa Bintou, de suspendre sa participation à la saison en cours », peut-on lire dans le communiqué officiel. SIMBA précise que cette décision résulte d’« impératifs de santé nécessitant un temps de convalescence plus long ».



La production insiste sur le « respect » et la « compassion » ayant présidé à cette décision, saluant la contribution « remarquable » de l’artiste aux premiers épisodes. Elle lui adresse « ses vœux sincères de réussite ».



Si le départ de l’actrice constitue un tournant, la société SIMBA rassure les fans de la série : « Le personnage de Fa Bintou reste au cœur de l’intrigue de Baabel – Saison 2 et continuera à évoluer à l’écran avec encore plus de profondeur et d’émotion, dans le respect de l’univers narratif de la série. »



D’après le communiqué de presse, la production se poursuit normalement, « conformément au calendrier établi ». Aucune information n’a encore été donnée sur une éventuelle remplaçante dans le rôle ou sur l’adaptation du scénario. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la saison 2 de Baabel, l’une des séries les plus suivies du moment.