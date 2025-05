Assemblée nationale : vers un partenariat stratégique en intelligence artificielle avec la société canadienne Airudi

L’Assemblée nationale du Sénégal a amorcé une nouvelle dynamique dans sa transformation numérique. Ce vendredi 9 mai, le Président de l’institution parlementaire, El Malick Ndiaye, a reçu en audience le chercheur canadien Dr Foutse Khomh, Directeur du SWAT Lab (Software Analytics and Cloud Engineering Lab), en compagnie d’une délégation de haut niveau de la société technologique Airudi.



Cette visite de courtoisie, marquée par des échanges fructueux, s’inscrit dans une perspective de partenariat stratégique autour de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la formation professionnelle. La délégation était composée de Mahecor Dieng, Vice-Président et Directeur général Afrique de Airudi, et de Balkissa Ahmadou, Directrice Marketing et Croissance.



Lors de cette rencontre, Mahecor Dieng a présenté les innovations de Airudi, une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques basées sur l’IA. Il a insisté sur « le rôle déterminant que peuvent jouer ces outils dans la modernisation des institutions publiques, en particulier dans l’optimisation des processus, l’amélioration des performances et la transparence. »



Le Président El Malick Ndiaye a salué cette initiative et exprimé sa volonté de positionner l’Assemblée nationale comme un acteur clé de la transformation digitale. « L’intelligence artificielle est un levier stratégique pour renforcer les capacités du Parlement, améliorer la gouvernance et offrir des services modernes et efficaces aux citoyens », a-t-il déclaré, réaffirmant son soutien au New Deal technologique porté par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Dans cette perspective, le Président de l’Assemblée a invité les responsables d’Airudi à collaborer étroitement avec les équipes techniques et administratives de l’institution afin de développer des projets concrets, porteurs de changement durable.