Ranérou : le gouvernement veut faire du département un pôle industriel agrosylvopastoral

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a affirmé ce vendredi la volonté du gouvernement de valoriser le potentiel économique de Ranérou, un département longtemps marginalisé dans les politiques publiques, en misant notamment sur son secteur agrosylvopastoral. L’objectif, selon lui, est d’en faire une terre d’accueil pour des industries de premier plan. « En réalité, Ranérou comme département n’a pas été pris en compte au niveau des politiques publiques d’une manière générale. Ce qu’on va faire maintenant, c’est de donner à Ranérou tout son potentiel », a-t-il déclaré à l’issue d’un comité régional de développement (CRD) axé sur les perspectives industrielles du nord-est du Sénégal.



Selon Aps qui donne l’information, le ministre a souligné les atouts de la zone « une vaste superficie, un écosystème agricole, forestier et pastoral riche, ainsi qu’une absence de pollution industrielle, à l’origine de certaines maladies dans d'autres zones industrielles ». Pour concrétiser cette ambition, plusieurs entités relevant de son département ont été instruites d’agir. Il a demandé au Marché d’intérêt national de Diamniadio d’identifier des sites adaptés pour accueillir des unités industrielles à Ranérou. Il a aussi sollicité l’Organe de régulation du système de récépissé d’entrepôt (ORSRE), les agropoles ainsi que l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI) pour des investissements ciblés dans la zone.



« C’est maintenant au gouverneur de nous dire comment on va équilibrer l’économie ici. Car si on met tout dans un seul ou deux départements, ce ne serait pas de l’équité», a-t-il insisté, plaidant pour une meilleure répartition territoriale des infrastructures industrielles dans la région de Matam. Le ministre a également annoncé que du personnel spécialisé pourrait être détaché à la Chambre de commerce de Matam ou au Service régional du Commerce, afin de faciliter la mise en œuvre des projets. « Tout mon département va se mobiliser pour les cinq prochaines années afin de faire de la région de Matam une zone avec beaucoup d’activités », a-t-il promis.



Des « études objectives » devront par ailleurs guider les choix des lieux d’implantation des futures industries, dans un souci d'efficacité et de durabilité, souligne le journal.