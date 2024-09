Allégations de Jean-Christophe Ruffin sur Sonko : Guy Marius Sagna pourfend les propos d'estrade du diplomate

L’ancien ambassadeur de France à Dakar Jean-Christophe Ruffin avait fait une sorti dans laquelle il faisait un réquisitoire sur « le discours populiste » du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Le diplomate français a fait une publication dans le journal « Le Parisien » du 22 septembre 2024. Ainsi, la tribune était intitulée :"Le Sénégal dans l'œil du cyclone : le discours populiste du nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko, suscite des inquiétudes à Paris."



En voilà des propos qui n’ont pas laissé le député Guy Marius Sagna sans réponse. Ces propos d’estrade du diplomate français sont épiés par le parlementaire sénégalais. Ce dernier d’affirmer : « Tant que Ousmane Sonko va continuer à susciter l'inquiétude de l'impérialisme particulièrement de la Françafrique, cela est bon signe, car cela signifie que le Premier ministre Ousmane Sonko est sur le bon chemin vert à dire le chemin de la défense intransigeante des intérêts du Sénégal et de l'Afrique ».

Avec la verve qu’on lui connait, le député de la CEDEAO de mettre l’accent sur la nature de la relation entre Macky Sall et la France. Sur ce, déclare le Guy Marius Sagna « après avoir activité sa marionnette Macky Sall pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko, la France tente de faire pression pour maintenir sa domination sur le Sénégal ».



Dans sa logique, monsieur Sagna perçoit les relations entre la France et le Sénégal comme étant une vieille lune. « La France est si désespérée qu'elle cherche - comme une certaine opposition au Sénégal - à opposer le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko », a fait remarquer Guy Marius Sagna.



Dans le même ordre, Guy Marius Sagna avec des propos ironiques charge de plus belle la France. « À la France impérialiste, votre empire néocolonial va mourir au Sénégal et dans cette perspective nous donnerons la majorité parlementaire au "populiste" Ousmane Sonko », a chargé le député de la CEDEAO.



A terme, pour Guy Marius Sagna, le Sénégal est loin d’être dans l’œil du cyclone « mais plutôt la France impérialiste qui compte comme d'habitude à sa politique néocoloniale pour s'en sortir ».