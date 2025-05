Dieguy Diop tourne la page : « l’amazone » de Macky Sall quitte l’APR et la politique

Voici l’intégralité de son message.Alhamdoulilahh Alhamdoulilahh Alhamdoulilahh alakouli khal.Après moult réflexions, j'ai décidé de démissionner de l'apr du Front , d'abandonner la politique.Je vous adore tellement tellement tellement, le Sénégal est ma vie mais dans ce contexte je ne plus évoluer je suis au regret de vous dire : que toutes mes activités politiques sont geléesJe vais adorer Son Excellence Macky SALL jusqu'à la fin de ma vie, il demeure MON MENTOR mon leader ad vitam aeternam.Merci beaucoup pour tout à toutes et à tous.Merci, merci, merci encore et encore et encore.