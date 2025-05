Le Président Bassirou Diomaye a pris part à l’investiture de Brice Oligui Nguema à Libreville

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assisté ce samedi à la cérémonie officielle d’investiture de son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema, au stade d’Angondjé de Libreville, aux côtés de seize autres chefs d’État africains.



D’après un communiqué de la Présidence sénégalaise, cette cérémonie a été marquée par la solennité protocolaire de l’événement et une ferveur populaire exceptionnelle. À plusieurs reprises, le public a réservé au Président Faye des marques chaleureuses d'estime et de reconnaissance à travers des ovations nourries, reflétant ainsi la force des liens fraternels entre les peuples sénégalais et gabonais.



Selon les services de communication de la Présidence, cette participation du chef de l’État témoigne également de l'engagement constant du Sénégal en faveur de l’unité, de la solidarité et de la coopération entre les pays africains.