Almadies : la maison de Farba Ngom touchée par un incendie

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi 17 novembre au domicile de Farba Ngom, député-maire des Agnam (localité située à 70 km de Matam). La maison, située aux Almadies à Dakar, a été le théâtre d'un sinistre qui serait d'origine électrique.



Selon les informations du journal L'Observateur, le feu aurait pris naissance à partir d'une rallonge utilisée pour recharger un téléphone portable. Un court-circuit se serait produit, affectant par la suite un téléviseur et un climatiseur dans une chambre.



Grâce à l'intervention rapide des occupants et des voisins, les flammes, qui avaient commencé à gagner les rideaux, ont été maîtrisées. Bien que les images diffusées en ligne aient pu paraître spectaculaires, l’incendie n’a fait ni victime ni dégât majeur.



La diffusion d’une vidéo montrant l’incident a rapidement mobilisé militants et partisans de Farba Ngom, actuellement détenu au Pavillon spécial, qui se sont précipités sur les lieux dans un élan de solidarité. Fort heureusement, les dégâts matériels se sont avérés limités.