Altercation entre policiers et gendarmes à Keur Massar : deux agents embarqués de force

Ce qui devait être un simple contrôle routier a failli dégénérer en affrontement, vendredi dernier, à Keur Massar. Une vive altercation a opposé des policiers du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul Comico et des gendarmes de la Brigade territoriale de Keur Massar, sur fond de conflit de compétences.



L'incident a débuté peu avant la grande prière. Comme à leur habitude, des policiers de Yeumbeul-Comico s'étaient positionnés au « Terminus 54 » pour réguler la circulation, une présence qu'ils estiment légitime.



Cependant, leur intervention a été contestée par des gendarmes de la Brigade territoriale, leur intimant l'ordre de quitter les lieux au motif que la zone relevait exclusivement de leur autorité. Les policiers ayant refusé catégoriquement, la discussion s'est rapidement envenimée. Le ton est monté, les échanges sont devenus vifs et les regards, menaçants.



La situation s'est ensuite aggravée avec l'arrivée en trombe d'un peloton de renforts appelé par les gendarmes. Devant cette escalade, passants et automobilistes, le souffle coupé, ont craint le pire.



Malgré la tension palpable, l'affrontement physique a été évité, mais deux policiers ont été interpellés et embarqués de force vers les locaux de la Brigade territoriale. Une scène filmée par un témoin et devenue immédiatement virale sur les réseaux sociaux.



Alerté, le chef du commissariat de Yeumbeul-Comico s'est rendu sur place avec plusieurs agents, soucieux de s'enquérir de la situation de ses hommes. Les deux forces se sont ainsi retrouvées face à face, cette fois à l'intérieur de la caserne. Si les échanges sont restés tendus, les responsables des deux camps sont finalement parvenus à apaiser les esprits.



Cet accrochage n'est malheureusement pas un cas isolé. Selon L’Observateur, ces frictions entre policiers et gendarmes sont plus fréquentes qu'il n'y paraît. La cause principale résiderait dans des zones de compétence mal définies, ambiguës, voire floues, conduisant chaque corps à défendre son territoire et provoquant des tensions récurrentes.



Le journal rappelle d'ailleurs un incident similaire survenu il y a quelques années entre des policiers de Zac Mbao et des gendarmes de la Zone Franche Industrielle.