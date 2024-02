Aly Ngouille Ndiaye: « Nous nous opposons à une annulation ou un report de l’élection présidentielle 2024 »

Dans un message adressé à la Nation, le président Macky Sall a annoncé samedi, l'abrogation du décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du collège électoral. La coalition Alyngouille2024 a publié ainsi un communiqué, portant à la connaissance de l'opinion nationale et internationale « son opposition ferme et sans équivoque à ce qui semble une annulation et non un report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 ».







Dans le document, le candidat à la présidentielle 2024 a souligné qu’il est évident qu'une telle démarche soit entreprise en violation flagrante de la constitution sénégalaise et de tous les lois et règlements de la République.







Ainsi, dit-il, étant profondément attachée aux valeurs démocratiques et républicaines, la Coalition Alyngouille2024 tient à faire remarquer qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ne confère pareils pouvoirs au Président de la République, ajoute la même source