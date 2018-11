Aly Ngouille Ndiaye hausse le ton sur l'affaire Y'en a marre : "Tant que je serai là..."

Après le retrait par le ministre de l'Intérieur de l'agrément de l'ONG Enda Lead Afrique francophone, soupçonné de financer le mouvement "Yen a marre", Aly Ngouille Ndiaye s'est exprimé ce mardi sur le sujet devant les députés à l'Assemblée nationale. A en croire le ministre, en 2011, le mouvement "Y'en a marre" n'avait même pas le statut d'association. C'est le 10 juin 2013 qu'il a obtenu le statut.

"Comme toutes les associations, le mouvement devrait vivre des collectes de fonds à travers les cotisations des membres et non d'un financement extérieur, selon la loi. "Tant que je serai là, on mettra de l'ordre", a clarifié celui que la députée libérale Woré Sarr appelle "Jack Bauer du Sénégal", en allusion aux manifestations de l'opposition qu'il a empêchées à Dakar. Par ailleurs, le ministre a révélé qu'il existe au Sénégal plus 19.000 associations, plus de 500 ONG et 301 partis politiques. Et des 500 ONG, seules 123 sont dans la légalité, déplore-t-il.