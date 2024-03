Amadou Appelle à une « fédération des énergies et des talents » autour d’un objectif commun : la victoire

C’est sous l’impulsion fervente de mon Directoire de campagne et de ma famille politique, la coalition Benno Bokk Yakaar , que le coup d’envoi de ma campagne électorale pour la présidentielle 2024 a été donné.

Amadou Ba, candidat de la coalition BBY à l’élection présidentielle du 24 mars, appelle à une « fédération des énergies et des talents » autour d’un objectif commun : la victoire.« J’ai invité nos forces vives à fédérer leurs énergies et leurs talents vers notre objectif commun », a-t-il indiqué dans un message publié sur le réseau social X, après le lancement officiel de sa campagne électorale.« C’est sous l’impulsion fervente de mon directoire de campagne et de ma famille politique, la coalition Benno Bokk Yakaar , que le coup d’envoi de ma campagne électorale pour la présidentielle 2024 a été donné », a-t-il ajouté.Il a fait part de sa “détermination, renforcée par l’exceptionnelle mobilisation des militants”, afin que le 24 mars consacre sa victoire et celle de son camp.« Elle (la victoire électorale) sera celle de tous les sénégalais, pour que l’emploi massif des jeunes, le pouvoir d’achat des ménages soient une réalité, dans un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité », a assuré l’ancien Premier ministre.