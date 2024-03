“Amadou Ba ne pourra jamais être un opposant comme Sonko”, (Aliou Ndiaye, journaliste et politiste)

Amadou Ba ne pourra jamais faire de l’opposition comme le fait Sonko. Sonko ça manière de faire de l’opposition c’est du Abdoulaye Wade 2.0. Et ce n’est pas tout le monde qui peut le faire. J’ai vu beaucoup d'opposants défiler au Sénégal mais ils n’ont jamais fait ça. Par exemple quelqu’un comme Ousmane Tanor Dieng le problème qu’il avait, lui, il ne fomente pas, il n’invente pas d’histoires. D’ailleurs, c’est lui qui avait sorti le terme “d’opposition républicaine”.



Et cette forme d’opposition ne paie pas. Les Sénégalais aiment les “lutteurs”. Ils aiment les gens qui sont dans une lutte perpétuelle. Et Amadou Ba, c’est quelqu’un qui ne va manquer de respect à quelqu’un ou qui va porter des médisances sur des gens.



Coup de fil d’Amadou Ba à Diomaye Faye?



Je pense que cela entre en droite ligne des traditions démocratiques sénégalaises. Abdoulaye Wade l’avait fait pour Macky Sall, Abdou Diouf l’avait fait pour Abdoulaye Wade. Et c’est bien que le candidat du parti au pouvoir appelle le vainqueur pour le féliciter. Cela donne au vainqueur une sorte d'autorisation de pouvoir s’exprimer sans donner l'impression de sortir des convenances. Donc c’est une excellente chose. Pour moi, les opposants devraient s’inspirer de ce que les autres candidats ont fait.





Hier, on a vu beaucoup de candidats qui n’ont pas attendu. Ils ont tout suite fait de postes pour féliciter Bassirou Diomaye Faye et se réjouir de sa victoire.



Pour moi ce qu’on doit arrêter de faire et ce qu’on fait jusqu’à présent c’est quand on est dans l’opposition, on accuse les journalistes de donner des résultats falsifiés. Alors que quand on te donne des résultats qui te sont favorables tu ne dis rien. Il faut que ça cesse.”