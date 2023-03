Amanda Bynes admise en psychiatrie après avoir erré nue dans les rues

Des sources policières ont indiqué à TMZ qu’Amanda Bynes a été prise en charge dans un commissariat local, où il a été décidé que l’actrice devait être hospitalisée. Admise dans le service psychiatrique d'un hôpital de la région, Amanda Bynes devrait y rester quelques jours. Elle n'a pas été blessée.



Descente aux enfers

Il y a un an, Amanda Bynes avait été libérée de sa mise sous tutelle qui avait duré neuf ans. En 2013, Lynn Bynes, la mère de l’actrice, avait obtenu une mise sous tutelle temporaire de sa fille en raison de son comportement. La jeune femme, qui avait 27 ans à l’époque, avait notamment été hospitalisée en psychiatrie après avoir allumé un feu dans l’allée d’une inconnue et versé de l’essence sur son propre chien.



Un an après cet incident, l’actrice de “She’s the man” avait confié (dans un tweet aujourd’hui supprimé) qu’elle avait été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Elle a enchainé les séjours en établissements spécialisés ainsi qu’en cure de désintoxication. En 2018, elle annonçait être sobre depuis près de quatre ans, avant de faire une courte rechute quelques mois plus tard.



La nouvelle survient alors qu’Amanda Bynes devait participer à une convention dédiée aux années nonante dans le Connecticut le week-end dernier. Elle avait annulé sa présence en dernière minute pour des soucis de santé.