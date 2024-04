Leur tristement célèbre dispute dans le jet privé n'était pas la première: Angelina Jolie accuse Brad Pitt de maltraitance

“Informations trompeuses et incorrectes”

L’équipe juridique de Brad Pitt assure pour sa part que c’est Angelina Jolie qui avait proposé un accord de non-divulgation étendu, alors que l’acteur souhaitait simplement instaurer une clause pour “protéger l’entreprise”.



“Il s’agit d’un comportement habituel. Quand elle n’est pas d’accord avec l’autre partie, elle choisit systématiquement d’introduire des informations trompeuses, inexactes et/ou non pertinentes pour détourner l’attention”, explique un ami de Brad Pitt dans les colonnes du site américain People. “Il y a eu un long procès sur la garde des enfants qui est revenu sur toute l’histoire de leur relation et un juge qui a entendu toutes les preuves lui a quand même accordé la garde 50/50.” Une décision qui fut toutefois de courte durée, car il a été rapidement révélé que le juge en question était proche de l’acteur. La décision a été annulée et depuis, Brad Pitt est seulement autorisé à rendre visite à ses enfants.



“Il a traumatisé les enfants”

La semaine dernière, il a été révélé que l’acteur souhaitait finalement se résigner à la situation actuelle, étant donné qu’une grande partie des enfants sont désormais adultes. Seuls Shiloh, Knox Leon et Vivienne Marcheline sont encore mineurs. Les trois autres enfants ne sont donc pas concernés par un accord de garde et auraient une relation très conflictuelle avec leur père. Pax n’aurait plus parlé à Brad Pitt depuis la fameuse dispute dans un jet privé et ne considérerait même plus la star hollywoodienne comme son père.



Selon Angelina Jolie, lors de cet incident, Brad attrapé “pris l’un de [leurs] enfants par la gorge et frappé un autre au visage”. Elle a également déclaré que son ex l’avait saisie par la tête et l’avait secouée, ce qui l’avait amenée à “heurter le plafond de l’avion environ quatre fois” et à se blesser. Elle a ensuite affirmé que Brad Pitt avait continué à boire pendant le vol et qu’il avait même jeté de la bière et du vin sur elle et ses enfants. “Il s’est comporté comme un monstre. Il a traumatisé les enfants”.

Dans de nouveaux documents, Angelina Jolie partage de nouveaux détails interpellants sur son mariage avec Brad Pitt. Elle y affirme que son ancien mari la maltraitait physiquement et émotionnellement depuis bien longtemps. “L’histoire d’abus de M. Pitt a commencé bien avant que la famille ne prenne l’avion de la France pour Los Angeles en septembre 2016. Au cours de ce vol, c’était néanmoins la première fois qu’il maltraitait physiquement ses enfants. Mme Jolie l’a alors immédiatement quitté”, précisent les avocats de l’actrice. L’ancien couple partage six enfants: Maddox (22 ans), Zahara (19 ans), Shiloh (17 ans), Pax (20 ans) et les jumeaux Knox Leon et Vivienne Marcheline (15 ans).Selon les avocats d’Angelina Jolie, la bataille juridique concernant leur vignoble français n’aurait pas eu lieu si Brad Pitt avait accepté d’acquérir sa part. Elle affirme avoir proposé à son ex de racheter le vignoble, mais ce dernier aurait refusé cette offre. Selon les avocats de la star, l’acteur de “Fight Club” aurait accédé à sa demande à condition que son ex-femme signe un accord de confidentialité “plus lourd" et “plus étendu”. “Il craignait que les informations du dossier scellé – qui contient des e-mails, des résumés, des témoignages de la famille et d’autres preuves – soient rendues publiques. Il voulait réduire Angelina Jolie au silence contractuellement”, assurent-ils. Les avocats de l’actrice souhaitent désormais divulguer ces preuves au public.