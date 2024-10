Amélioration des conditions de travail à DDD : l’intersyndicale en rogne annonce 5 revendications non-négociables

L'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk (DDD) a adressé 23 revendications à la direction générale de la société de transport. Parmi elles, cinq sont jugées non négociables par les syndicalistes pour améliorer leurs conditions de travail. Un plan d’action sera d’ailleurs soumis à la direction générale, selon leurs déclarations.



« Ce sont la signature de l’accord d’établissement, l’amélioration des conditions de travail, l’apurement des dettes sociales, le paiement et le rappel de toutes les primes dues aux travailleurs de DDD, ainsi que la définition d’un calendrier de réunions avec les secrétaires généraux par le directeur général. Sur ces cinq points, je le dis, c’est non négociable. Ensuite, nous continuerons ce combat jusqu’à obtenir satisfaction totale », a déclaré Masseck Ndiaye, secrétaire général des travailleurs de DDD.



Les travailleurs dénoncent également la présence de militaires dans les bus lors des grands événements religieux, en pointant du doigt le ministre des Transports.

« Lors de l’assemblée générale, les travailleurs ont témoigné publiquement : il n’y avait pas de pénurie de conducteurs. C’est une pure manipulation de l’opinion. Je ne sais pas ce qu’ils préparent, mais je les attends de pied ferme, le ministre Malick Ndiaye et Assane Mbengue. Voilà la réalité. Pendant ces événements, des chauffeurs étaient chez eux. Certains étaient même venus pour accompagner les bus en région, mais ont été renvoyés pour laisser place aux militaires. C’est de la manipulation. Nous refuserons toujours cela, il n’y aura pas de plan social à DDD », a-t-il ajouté.



Un plan d’action revendicatif sera soumis au nouveau directeur général de DDD dans le but d’améliorer les conditions de travail des employés. Les travailleurs réfutent également les accusations du directeur concernant les recettes non déposées par certains receveurs, rapporte iRadio.