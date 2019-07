Aminata Touré : « Ousmane Tanor Dieng un homme d’une grande fidélité »

La Présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) témoigne sur les qualités du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), décédé en France, ce lundi matin des suites d’une longue maladie. Selon Aminata Touré, Ousmane Tanor Dieng « était un commis de l’Etat et un homme d’une grande fidélité ».



«C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu du Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) également Secrétaire général (Sg) du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng était un grand commis de l’Etat, un acteur politique engagé et un fidèle allier du Président de la République, son excellence Mr Macky Sall », avance Aminata Touré qui s’est jointe aux vagues de témoignages sur le défunt à l’annonce de sa mort.



Elle ajoute : « C’est une grande perte pour la République, pour son parti et pour notre coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). A sa famille éplorée et à ses camarades de coalition, nous voulons présenter nos condoléances attristés et nous prions Allah pour qu’il l’accueille dans son paradis et qu’il veille sur sa famille ».



Le Présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) revient sur les qualités du défunt : « C’était d’abord un homme d’une grande cordialité, c’était un républicain très mesuré, j’appréciais beaucoup sa gentillesse, c’était un homme d’une grande gentillesse. C’était un homme très engagé qui pouvait ses opinions tout en restant dans cette cordialité républicaine.



« C’était un homme d’une grande fidélité. Vous pouvez toujours croire en ses paroles et en ses mots. L’Etat du Sénégal a perdu un grand homme et le président de la République aussi a perdu un grand ami », conclut-elle.