Aminata Touré appelle à "l'urgence d'un plan de riposte" contre l'épidémie de Mpox

L'ancienne Première ministre, Aminata Touré, a souligné l'urgence de préparer un « plan de prévention et de riposte » face à l'épidémie de Mpox, également connue sous le nom de variole du singe.



Dans une publication sur sa page Facebook, elle appelle « l’Union Africaine et les organisations régionales communautaires à compter que sur leurs propres forces, comme durant l’épidémie du Covid 19 ».



Pour rappel l’Organisation mondiale de la Santé a déclenché mercredi 14 août son plus haut niveau d’alerte mondiale face à la propagation du Mpox, aussi connu sous le nom de variole du singe. Mais, elle a pris un autre tournant ces derniers mois en Afrique où les deux souches connues du virus clade 1 et clade 2 ont continué à circuler.



L'épidémie actuelle s'est développée en RDC qui concentre 96% des cas et 97% des décès à l'échelle du continent. Mais elle se propage rapidement, passant de 7 146 cas en 2022 à 14 957 en 2023 pour atteindre plus de 18 000 cas depuis le début de l'année 2024 dans au moins 12 pays africains.