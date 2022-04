Amsatou Fall, Directeur exécutif LSFP: « La Ligue a quelques difficultés financières... »

Dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades », le Directeur exécutif, Amsatou Fall, a abordé les difficultés financières du football local. Selon lui, la Ligue Pro a quelques difficultés depuis le départ du sponsor Orange.



« On a quand même traversé le désert pendant un certain temps depuis le départ du sponsor Orange. La Ligue a eu quelques difficultés au niveau de ses ressources financières. Mais, nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Il y a en tout cas des sponsors qui frappent à nos portes. Il y a certains qui ont même déjà doublé leurs mises par rapport à la Ligue. On a un clin d’œil sur Orange qui va terminer son contrat avec la Fédération », a fait savoir Amsatou Fall.



Le directeur exécutif de la Lige pro d'ajouter: « Et il y a de fortes chances que ce sera un package. On a un démarcheur qui s’y met (il fait allusion à Doudou Aw, responsable marketing de la Ligue Pro). Si la Ligue a les moyens de sa politique, forcément tous ces points-là seront mis sur la table pour en discuter, parce que les acteurs sont importants pour nous »,



Selon lui, la Ligue n’a pas pour vocation d’être riche ou bien de faire des bénéfices. « Toutes les ressources, qui nous sont parvenues par nos partenaires, elles doivent être distribuées en termes de dividendes au niveau des clubs », a-t-il indiqué.