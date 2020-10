Angers : Stéphane Bahoken placé en garde à vue pour violences conjugales

Déjà convoqué le 3 décembre afin d'être jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour conduite dangereuse avec mise en danger de la vie d'autrui, Stéphane Bahoken se trouve de nouveau concerné par une affaire de justice.





Selon le Courrier de l'Ouest, l'attaquant du SCO a été placé ce mardi en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Angers. Le joueur de 28 ans est soupçonné de violences et de menaces à l'encontre de sa compagne, qui a mentionné auprès des forces de l'ordre des bousculades et des insultes.



Bahoken aurait reconnu les faits

Si certains de ces faits se seraient produits pendant le confinement, d'autres auraient eu lieu durant le mois d'octobre. Une incapacité temporaire de travail d'une journée a été prescrite à la conjointe de l'attaquant.



Bahoken aurait reconnu les faits auprès des enquêteurs et devrait être présenté ce mercredi au procureur de la République, toujours selon le Courrier de l'Ouest.