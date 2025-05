AIBD : un agent vole les bijoux en or, en diamant et 30 paquets de cheveux naturels d'une passagère

I.J.B., un conducteur de rampe à la société 2AS de l'Aéroport international Balise Diagne (AIBD) de Diass, a été jugé pour le vol par le Tribunal de Grande instance de Mbour (sur la petite côte). Il est accusé d'avoir dérobé des bagages appartenant à une passagère de Air Sénégal au moment du débarquement a niveau de la soute des aéronerfs .



Les faits ont eu lieu le samedi 10 mai dernier. S'affairant à décharger les bagages des clients en provenance de la France, le conducteur de rampe profite du manque d(attention des personnes présentes pour commettre un forfait.



Selon L'Observateur, l'homme a défoncé les cadenas de deux des trois valises de la passagère répondant au nom de M.F.D en soutire des sachets contenant des bijoux en or et en diamant, ainsi que 30 paquets de cheveux naturels. Une fois son acte commis, il s'empresse de renfermer les valises et de cacher le butin dans son sac. Seulement, c'est un petit détail qui va le perdre : en renfermant les sacs de voyage, le malfaiteurs oublie son bracelet-fétiche dans l'un d'eux.



La victime ne découvre le forfait qu'une fois arrivée chez-elle. Elle remarque en même temps la présence du bracelet avec des initiales. Elle se sert des initiales pour faire recherches sur Facebook et tombe sur la photo de l'employé de la société 2AS.



Elle retourne à l'AIBD pour signaler le vol. Suite l'ouverture d'une enquête, I.J.B a été arrêté. Interrogé, il a nié les faits. Dans ses déclarations, il a soutenu n'avoir pas de bracelet avec ses initiales, encore moins de compte Facebook à son nom.



Cependant, rapporte le journal, une perquisition à son domicile sis à Ouest-Foire va définitivement le perdre. Les enquêteurs ont découvert sur place, dans un sachet placé dans l'armoire, 10 paquets de cheveux naturels, en plus d'un autre sachet, contenant des bijoux appartenant à la dame.



Interpellé une seconde fois, le mis en cause passe aux aveux. Il déclare avoir vendu à 200.000 F Cfa une partie des bijoux en or à un bijoutier demeurant à Keur Ndiaye Lo. Ce dernier a tenté de se défendre devant le juge.



Le procureur a plaidé pour l'application de la loi. Les deux ont été mis sous bracelet électronique en attendant le délibéré fixé au mardi 27 mai prochain.