Football : Le futur coach d'Al Hilal, Simone Inzaghi, exige le maintien de Koulibaly

Simone Inzaghi, actuel entraîneur de l'Inter Milan, serait en pole position pour prendre les rênes d'Al Hilal, géant du football saoudien, dès la saison prochaine.



Selon la presse italienne, l'ancien attaquant de la Lazio devrait s'engager avec le club saoudien à l'issue de la finale de la Ligue des champions, prévue le 31 mai 2025, face au Paris Saint-Germain.



Dans cette perspective, Inzaghi aurait déjà commencé à planifier son effectif. L'une de ses premières décisions concerne Kalidou Koulibaly, que la direction d'Al Hilal aurait initialement placé sur la liste des départs. Le technicien italien aurait expressément demandé au club de conserver le défenseur sénégalais, qu'il considère comme une pièce maîtresse de sa future défense.



Koulibaly, un pilier sous-estimé à Al Hilal



Recruté en 2023 en provenance de Chelsea pour 23 millions d'euros, Kalidou Koulibaly s'est imposé comme un leader au sein de la défense d'Al Hilal. En 87 matchs disputés toutes compétitions confondues, il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Bien que son apport offensif soit modeste, sa solidité et son expérience ont été déterminantes dans les bons résultats du club.



Avec l'arrivée probable d'Inzaghi, le "roc sénégalais" pourrait voir statut renforcé au sein de l'effectif saoudien, et ainsi entamer une nouvelle ère sous les ordres de d'un entraîneur qui croit en lui.