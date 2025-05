Équipe de France : La liste de Deschamps pour la Ligue des nations avec deux nouveaux visages

L’équipe de France disputera le Final Four de Ligue des nations, le jeudi 5 juin avec une demi-finale contre l’Espagne. Pour cela, Didier Deschamps devra pallier plusieurs forfaits, comme ceux d’Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano ou encore William Saliba. Il a fait appel pour la première fois à Rayan Cherki et Pierre Kalulu



Kalulu et Cherki, les deux nouveaux de la liste



Le sélectionneur français a fait appel à deux nouveaux dans le groupe. Le premier, Rayan Cherki, était attendu depuis de longs mois. « Pour moi, il a des capacités de créativité, qui ont pu énerver par périodes. Mais il faut les garder, parce que ça fait partie de sa qualité première », admet Deschamps, qui pourrait l’utiliser dans l’axe comme sur le côté droit.



L’autre nouveau visage est celui de Pierre Kalulu. Le joueur de la Juventus est appelé pour compenser de nombreuses absences en défense. Les forfaits de William Saliba (ischio-jambier) et de Jules Koundé (cuisse) ont poussé Didier Deschamps à s’adapter. Surtout que le secteur défensif tricolore sera attendu face aux offensives espagnoles de Yamal, Williams et compagnie.