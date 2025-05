Ballon d'or 2025 : 22 pays africains auront leur mot à dire

La date est fixée : le 22 septembre 2025, le monde du football connaîtra le nom du successeur de Rodri Ballon d'Or. En amont de la cérémonie, France Football a publié la liste des pays autorisés à voter, selon les 100 premières places du classement FIFA. Résultat : 22 nations africaines seront représentées, un chiffre qui confirme l'influence croissante du continent sur la scène internationale.



Un nouveau mode de vote, plus restreint mais plus crédible



Dans la réforme du processus, seuls les 100 premiers pays FIFA peuvent désigner un votant (journaliste sportif), contre 170 auparavant. Ce changement vise à renforcer la légitimité du scrutin en écartant les voix jugées incohérentes ou peu pertinentes. Une initiative saluée par de nombreux observateurs du football mondial.



L'édition précédente, remportée par l'Espagnol Rodri, avait marqué un tournant historique, tant dans la procédure que dans la perception du trophée.



Les 22 pays africains qualifiés pour voter



L'Afrique sera donc représentée par 22 journalistes issus des nations les mieux classées du continent. Ce choix reflète à la fois le mérite sportif et l'évolution du football africain sur la scène internationale.





Voici la liste complète :



1. Maroc (12e mondial)



2. Sénégal (19e)



3. Égypte (32e)



4. Algérie (36e)



5. Côte d'Ivoire (41e)



6. Nigeria (43e)



7. Tunisie (49e)



8. Cameroun (50e)



9. Mali (53e)



10. Afrique du Sud (56e)



11. RD Congo (61e)



12. Burkina Faso (64e)



13. Cap-Vert (72e)



14. Ghana (76e)



15. Gabon (79e)



16. Guinée (82e)



17. Angola (87e)



18. Zambie (88e)



19. Ouganda (89e)



20. Guinée Équatoriale (92e)



21. Bénin (95e)



22. Mozambique (96e)