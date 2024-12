Anglais au préscolaire et élémentaire : les enseignants concernés invités à une rencontre vendredi

Dans le cadre de l'introduction de l'Anglais au Préscolaire et à l'Élémentaire, le ministère de l’Education nationale invite les Directeurs et chefs de service du MEN, le collège des Inspecteurs Généraux de l'Éducation et de la Formation-Anglais, l'Inspecteur Général de l'Éducation et de la Formation de l'Élémentaire, les Inspecteurs d'Académie, les Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation, le Coordonnateur des CRFPE, le vendredi 13 décembre 2024 à partir de 10 heures, à une rencontre d'information avec les enseignants concernés à la Salle des Expositions du CICAD à Diamniadio.



A cette occasion, annonce la note parvenue à PressAfrik, le ministre va procéder au lancement officiel de l'initiative. Sur ce, il a demandé aux parties concernées de prendre les dispositions nécessaires pour participer à cette activité très importante.