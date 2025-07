Convocation de Madiambal Diagne : "C'est regrettable pour l'esprit de démocratie", regrette son fils

Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal Diagne, administrateur du Groupe Avenir Communication, s’est rendu à la Division de la cybersécurité (DSC) ce mardi matin pour apporter son soutien à son père, convoqué par les autorités. Interrogé sur l’état d’esprit de M. Diagne, il a affirmé que ce dernier "est très serein".



Concernant le motif de la convocation de l’administrateur du Quotidien, il a indiqué qu’elle serait liée à un tweet portant sur la sortie d’Amadou Ba du Pastef, dans lequel "il dit que le Sénégal a dépassé ce type de procédure ou ce type de logique".



Selon Serigne Saliou Diagne, le journaliste est actuellement en audition. "Il est à l’audition avec ses avocats. Dès qu'il y aura des développements, on avisera", a-t-il déclaré. Il a également fustigé le motif de la convocation, qu’il juge léger. "Vraiment, convoquer une personne sur une chose aussi légère, vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable pour le Sénégal. C'est regrettable pour l'esprit de démocratie, de justice et des libertés d'expression que ce pays a toujours connues", a-t-il regretté.



Il a qualifié cette convocation de "dégradation du débat public qui cherche à faire taire toutes les voix contraires", ajoutant : "C'est assez dommage et regrettable pour un pays comme le Sénégal."



Expliquant sa présence sur place, il a précisé : "On a accompagné M. Diagne comme à toute convocation d'un confrère ou d'une personnalité qui est dans les médias. Donc on est là, à l'affût, on écoute et voilà, on s'est dit que ce sera comme d'habitude. Une convocation normale, on entend la personne et puis après, on passe à autre chose. Mais immobiliser les gens, mettre tous les proches autour et toute la corporation sur une chose comme celle-ci, c'est assez regrettable."



Malgré la situation, il a assuré que son père restait calme : "Il est très serein par rapport à ça. Ce n'est pas son premier rodéo, donc il en a joué pied et voilà, il est assez carapacé."