Grand-Yoff : un trafiquant tente d’avaler du crack lors de son interpellation

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont frappé un coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce samedi dernier, aux alentours de 16 heures, un individu a été interpellé dans le quartier Arafat pour détention et trafic de crack, dans le cadre d'une opération ciblée visant un réseau dénommé « SENZELA ».



Selon les informations de la police, le suspect, domicilié à la cité Millionnaire, a été localisé grâce à un renseignement précis. Pris en flagrant délit alors qu’il venait de vendre une pierre de crack, l’homme a tenté de prendre la fuite et d’ingérer un sachet contenant cinq autres cailloux de la même drogue, sans succès.



Il a été immédiatement maîtrisé et placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la chaîne du trafic.