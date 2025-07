Cybersécurité : Madiambal Diagne ressort libre de son audition

Le journaliste Madiambal Diagne a quitté les locaux de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), ce mardi 8 juillet, à l’issue de son audition par les enquêteurs.



Selon son avocat, Me Amadou Sall, son client a été longuement entendu au sujet d’une publication sur les réseaux sociaux, en lien avec les propos tenus par Amadou Ba et Badara Gadiaga lors de l’émission Jakarloo.



"Il est surprenant que ce soit Madiambal Diagne qui soit convoqué, alors qu’il n’a fait que réagir à des déclarations publiques. C’est à l’auteur des propos, en l’occurrence Amadou Ba, d’être entendu", a déclaré l’avocat à la presse.



"Mon client a répondu sereinement à toutes les questions des enquêteurs. Nous espérons que l’affaire s’arrêtera là, car les délits d’opinion ne doivent pas se régler devant un prétoire."



Me Sall a également mis en garde les autorités contre toute tentative d’acharnement : "S’ils ne s’arrêtent pas, qu’ils sachent que le monde nous regarde. La CEDEAO et les institutions de défense des droits de l’homme sont attentives."