Année scolaire 2024/2025 : l’apprentissage de l’Anglais intégré dans le programme pour les classes de CEM1 et CEM2

Une bonne nouvelle pour les parents d’élèves. Ils n’auront plus l’obligation d’inscrire leurs enfants dans des écoles privées bilingues pour l’apprentissage de l’anglais. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné l’intégration de l’anglais dans le programme scolaire élémentaire dès la rentrée d’octobre prochain.



Selon le directeur de l'enseignement moyen secondaire et général au ministère de l'Éducation nationale, Pape Kandji, qui s’exprimait sur les ondes de la Rfm, ce lundi 29 juillet, pour cette première phase, cette initiative va concerner les classes de CM1 et CM2. Précisant également que certains enseignants de l'élémentaire qui ont un bon niveau en Anglais seront chargés de dispenser les cours en attendant.