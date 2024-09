Anniversaire du naufrage du "Joola" : 22 ans après, le souvenir d'une tragédie inoubliable

Le 26 septembre 2024 marque le 22e anniversaire du naufrage tragique du bateau "Le Joola", une catastrophe maritime qui a coûté la vie à près de 2 000 personnes, surpassant le nombre de victimes du Titanic. Ce drame, survenu au large de la Gambie en 2002, continue de laisser des cicatrices profondes, notamment en Casamance, la région d’origine de nombreuses victimes.



Ce jeudi, les autorités sénégalaises, les familles des victimes et les rescapés se rassembleront à Dakar et Ziguinchor pour commémorer cet événement qui reste l’une des plus grandes tragédies de la marine civile. Un point fort de cette commémoration sera l'inauguration du musée-mémorial du Joola à Ziguinchor, une réalisation réclamée depuis longtemps par les familles des victimes. Ce musée incarne un lieu de mémoire et de recueillement, où les proches peuvent honorer la mémoire des disparus.



L'association des familles des victimes continue de plaider pour le renflouement de l'épave du Joola, à afin de l'exposer dans ce musée-mémorial. Pour ceux qui n’ont jamais pu enterrer leurs proches, ce geste serait essentiel pour enfin faire leur deuil. Bien que techniquement faisable, cette demande n’a toujours pas été satisfaite.



Les commémorations rappellent également les revendications non résolues des familles, notamment en ce qui concerne la justice, la vérité sur le naufrage, et la prise en charge psycho-sociale des survivants. Pour Boubacar Ba, président de l’association des familles des victimes, « Le naufrage du Joola reste une plaie béante dans la mémoire collective du Sénégal. »



Ce naufrage reste un souvenir douloureux, et la mobilisation des autorités, des familles et des survivants montre que, 22 ans plus tard, le "Joola" continue de peser lourd sur la conscience nationale du Sénégal.