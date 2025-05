Daaka de Médina Gounass : bilan sanitaire à mi-parcours, une situation sous contrôle

À mi-parcours du Daaka, le plus grand rassemblement religieux de la région, les autorités sanitaires dressent un bilan rassurant. Lors d’un point de presse tenu ce jeudi 1er mai, le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, Dr Omar Sané, a annoncé que 4 510 personnes ont été consultées depuis le début de l’événement.



Sur le plan des évacuations, 13 personnes ont été transportées du site vers le centre de santé local, 5 autres vers l’hôpital régional de Tambacounda et une vers Kolda, a précisé Dr Sané. Ces opérations ont été rendues possibles grâce au déploiement stratégique d’ambulances par les sapeurs-pompiers sur les axes menant au site, assurant une prise en charge rapide des accidentés.



Dr Sané a tenu à rappeler que tous les soins de santé dispensés dans le cadre du Daaka sont entièrement gratuits, soulignant l'engagement de l’État pour le bon déroulement de cette retraite spirituelle.



En matière d’hygiène, le service compétent a saisi des produits impropres à la consommation d’une valeur estimée à près de 300 000 francs CFA, témoignant de la vigilance des équipes sur le terrain.



"L’évolution de la situation est favorable", a conclu Dr Sané, saluant les efforts conjoints des services de santé, des forces de sécurité et des organisateurs pour garantir le bien-être des pèlerins.