Annulation de la distribution de gilets aux journalises : le Saes/ Cesti dans tous ses états

Après l’annulation de la cérémonie de distribution de gilets aux journalistes, la section du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) est montée au créneau pour dénoncer un t el procédé.



Selon elle, l’annulation de cette cérémonie qui devait se dérouler dans l’enceinte de cet te école ne repose absolument sur rien d’autant plus qu’aucune information émanant de la Direction ne leur a été fournie. Car, informent les syndicalistes, ni la Directrice de l’établissement qui a pris cette décision ni les autres responsables n’ont été en mesure de leur fournir des explications.



Fustigeant cette mesure, ils rappellent que : «Le CESTI est d'abord une école de journalisme et la distribution de gilets de presse aux journalistes est un service à la communauté pour leur sécurité. De même, le CESTI en tant qu’école de formation et de pratiques, est également soucieux de la sécurité de ces étudiants sur le terrain avec le port de gilet de presse.»



Selon eux, ce n’est pas la première fois que le Cesti est victime d’une telle injustice puisqu’en «qu'en 2016 dans le cadre d’un partenariat, une activité, relative au « projet d’appui aux professionnels des médias sur la transparence de la gouvernance des finances publiques et des ressources minérales », initialement prévue au CESTI, avait été délocalisée à Bopp.»



Avant d’ajouter : «L'annulation d'activités pédagogiques au CESTI demeure une violation délibérée et manifeste des franchises universitaires. Au demeurant, la section SAES/CESTI attire l’attention de la communauté universitaire sur la répétition de telles dérives. »



La distribution des gilets aux journalistes devant couvrir la campagne électorale et le scrutin était prévue mercredi 30 janvier, en début d’après-midi avant d’être annulée. Elle devait être présidée par l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal.