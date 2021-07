Anthony Baffoe démissionne de son poste de Sg Adjoint de la CAF

Coup de tonnerre à la Confédération africaine de football (CAF), Anthony Baffoe a démissionné. Le Ghanéen a, en effet, quitté son poste de secrétaire général en charge du football et du développement. Longtemps annoncée ces dernières semaines, l’information a été rendue officielle, ce mercredi 30 juin, avec effet immédiat.



« Le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, quittera l’instance continentale du football à la fin de ce mois de juin 2021 », a annoncé la CAF. C’est Anthony Baffoe qui a lui-même annoncé la nouvelle à son équipe. « Il a réuni ses collaborateurs en fin d’après-midi (ce mercredi 30 juin) en visioconférence. Un seul point était à l’autre du jour : l’annonce de son départ », confirme Bertille Bikoun, journaliste camerounaise réputée proche de la CAF.



D’après notre consœur, les raisons de cette démission pourraient trouver leur fondement dans l’ambiance délétère qui règnerait à la CAF depuis l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, notamment le secrétaire général, Veron Mosengo-Omba. Anthony Baffoe, lui, n’a pas révélé les raisons de son départ. Il a juste indiqué que l’idée de quitter le navire trottait dans sa tête depuis bien longtemps.



« C’est une décision que j’ai prise il y a trois mois pour des raisons personnelles, a déclaré le dirigeant ghanéen. Le voyage, qui a commencé en novembre 2017, se termine tristement, laissant place au début d’un nouveau voyage. Je me considère chanceux d’avoir servi la CAF et d’avoir été à l’avant-garde de l’administration du jeu sur le continent. Je suis reconnaissant au Comité exécutif de la CAF dirigé par Patrice Motsepe pour l’opportunité qui m’a été offerte, sans oublier l’ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a vu le potentiel en moi.»



Nommé secrétaire général adjoint de la CAF en 2017, Anthony Baffoe est un ancien footballeur international ghanéen. L’homme aux 16 sélections avec les Black Stars a notamment disputé la finale de la CAN 1992, perdue face à la Côte d’Ivoire.