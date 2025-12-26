PASTEF : L’HEURE DE VÉRITÉ (par Khadija Mahecor Diouf)

Il est désormais impératif que la position de chacun soit connue et assumée :Président, Ministres, Directeurs généraux, Députés, responsables politiques comme militants à la base.🇸🇳



Soyons clairs, nets et précis.Dans PASTEF, il n’y a plus de place pour l’ambiguïté.



Soit on est dans PASTEF, soit on ne l’est pas. Soit on est avec le projet, soit on est en dehors.



Ce qui se passe actuellement est inadmissible et ne peut plus être toléré.



Un patriote assume. Il ne navigue pas. Il ne se cache pas. Il ne souffle pas le chaud et le froid.



PASTEF a des règles. PASTEF a une ligne. PASTEF a un GUIDE qui s’appele OUSMANE SONKO.



Tout militant qui s’éloigne délibérément des règles, des valeurs et de la discipline du parti doit être exclu,quel que soit son rang, son statut ou sa fonction.



Il n’y aura pas de deux poids deux mesures.La loyauté n’est pas négociable. La discipline n’est pas optionnelle.



SONKO. POINT.