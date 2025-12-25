CAN 2025 : le Sénégal poursuit sa préparation avant le choc face à la RD Congo

L’équipe nationale du Sénégal a entamé, ce jeudi 25 décembre 2025, la préparation de son deuxième match de la phase de groupes de la CAN 2025. Une rencontre déjà décisive pour les « Lions », qui se sont entraînés à huis clos.



Entièrement focalisés sur leur prochain objectif, les hommes de Pape Thiaw poursuivent leur montée en puissance en vue de l’affrontement face à la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle côté infirmerie : plus de peur que de mal pour Chérif Ndiaye. Touché lors de la séance de mercredi, l’attaquant a pris part à l’intégralité de l’entraînement du jour.



Leader provisoire du groupe D, le Sénégal affrontera son dauphin, la RD Congo, le vendredi 27 décembre à 15h00 GMT, pour le compte de la deuxième journée. Plus tôt dans la journée, le Bénin sera opposé au Botswana à partir de 12h30 GMT.