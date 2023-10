Antoine Diome quitte le très stratégique ministère de l’Intérieur, Ismaïla Madior Fall n’est plus ministre de la Justice

À quatre mois de l’élection présidentielle de février 2024, le Président Macky Sall a décidé de changer de ministre de l’Intérieur. Antoine Félix Diom qui est aux commandes depuis 2019, va céder la place à Me Sidiki Kaba, qui va avoir en charge l’organisation du scrutin du 25 février prochain. Il quitte le département des Forces armées qu’il cède à Me Omar Youm.



Antoine Diom est désormais nommé ministre du Pétrole et des Énergies.



Un autre changement de taille a été opéré. Ou plutôt un échange de postes aux ministères de la Justice et des Affaires étrangères. Ismaila Madior Fall va quitter le département de la Justice pour échanger son fauteuil avec Me Aissata Tall Sall. Il va désormais gérer le ministère des Affaires étrangères.